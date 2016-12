Est-il possible d'attirer la chance ? Comment faire en sorte que la réussite soit au rendez-vous toujours, dans sa vie en général et dans tout ce qu'on entreprend ?Si vous êtes de celles qui pensent qu'avoir de la chance est aléatoire et que faire partie des personnes vernies par la vie ne se décrète pas, voici un ouvrage qui pourrait vous faire changer d'avis.On peut augmenter son capital chance, c'est scientifiquement prouvé, affirme Richard Wiseman, Professeur de Psychologie, dans Comment mettre la chance de son côté. Ce manuel, émaillé de nombreux exemples et de situations vécues, révèle la méthodologie gagnante pour devenir une chanceuse attitrée.Pendant plus d'une décennie, cet esprit curieux, aujourd'hui conférencier renommé, a mené des études sur ce qui différencie, dans leur attitude, leurs croyances, leur mode de vie, les chanceux des malchanceux.De toutes ses observations et des nombreuses interviews menées régulièrement pendant des années auprès d'un large échantillon de "maestro du coup de bol" et d'habitués de la mouise, son postulat initial s'est vérifié : on peut, avec de l'entraînement, avoir de plus en plus de chance.Il fournit dans cet ouvrage les clés pour "devenir un pro de la chance et réussir dans toutes ses entreprises".Développer son potentiel chance, c'est possible mais il faut d'abord le vouloir. En suivant les techniques, faciles à appliquer, répertoriées par l'auteur, on peut s'initier aux attitudes gagnantes face à la vie.Vous êtes prête à relever le défi ? Avec ce programme sous la forme de commandements que vous vous efforcerez de respecter, vous aurez les clés pour entrer dans le monde merveilleux des chanceux.