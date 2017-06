STYLE conseils

Conseils mode pour trouver un maillot adapté à sa morphologie ?

Quel maillot choisir pour sublimer votre silhouette ?



Pour choisir votre maillot, vous hésiterez sur un motif, une couleur ou la possibilité d'acheter le haut et le bas séparément. Et pourtant l'essentiel pour trouver le maillot idéal est ailleurs.



L'important est de tenir compte de votre silhouette et, en vous référant à votre morphologie, de choisir le modèle le mieux adapté pour en souligner les lignes et les courbes, pour mettre en valeur vos atouts et dissimuler vos imperfections.



Suivez nos conseils.



_comment trouver votre maillot idéal ? 1ère ÉTAPE



Identifier votre morphologie.



Pour trouver la forme de maillot qui vous ira le mieux, déterminez d'après les illustrations proposées quelle est la silhouette qui vous correspond le mieux.





2ème ÉTAPE



Faire votre choix.



Suivez le lien vers les pages qui présentent la sélection des maillots et deux-pièces correspondant à votre silhouette... Et faites le tri parmi votre collection de maillots pour ne garder que les plus avantageux pour votre morphologie.

