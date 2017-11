1) Dans un saladier, cassez les 6 œufs, ajoutez la farine, le sucre, la levure chimique et 100 g d’huile d’olive Puget La Noire Délicate. Fouettez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.



2) Détaillez la pâte d’amande et l’écorce de citron en petits dés de 5 mm, émincez les abricots et les noix de cajou. Ajoutez dans le saladier les amandes, les raisins, le citron confit, les abricots, les noix de pécan et les cubes de pâte d’amande. Mélangez l’ensemble à l’aide d’une spatule. Versez la pâte dans un moule à gâteau anti-adhésif ou recouvert d’un papier cuisson et enfournez. A terme, testez la cuisson en enfonçant un couteau d’office. Sortez le gâteau du four, démoulez-le sur un plat à tarte et puis laissez-le refroidir sur le plan de travail.



3) Chauffez le fondant blanc quelques secondes au micro-onde afin qu’il ramollisse. A l’aide d’une poche, dressez le fondant. Décorez de petites dragées chocolatées concassées, de petites boules de sucre de couleur et si vous le désirez de quelques fleurs comestibles. Accompagnez avec une salade d’oranges et de fruits de la passion.



Bon appétit !