1. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).



2. Effeuiller les herbes et les ciseler finement.



3. Cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d’eau bouillante salée.



4. Dans un plat à gratin, mélanger les pâtes avec la ricotta et le Parmigiano Reggiano, puis assaisonner. Ajouter ensuite la mozzarella râpée et les tranches de Scamorza coupées en lanières.



5. Enfourner pendant 10 min (le fromage doit être gratiné).



6. Sur une planche, présenter les tranches de jambon de Parme avec les herbes ciselées et le gratin chaud.