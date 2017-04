• Ôter la base et le cœur des endives Carmine® et les effeuiller. Couper les pruneaux en morceaux.



• Verser le jus de citron dans un saladier, saler, poivrer puis émulsionner avec l’huile. Râper le gingembre sur la sauce et mélanger.



• Disposer les feuilles de Carmine®, les crevettes et les morceaux de pruneaux. Mélanger, parsemer de pluches de coriandre et servir.