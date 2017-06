Photo (recadrée) d'une archive présentée au musée, légendée ainsi : "Alexandra en costume de mendiante tibétaine avec pour tout bagage, un soufflet en peau de chèvre, pourvu d'un long tuyau, une marmite, un étui à la ceinture (couteau et baguettes), un bâton de pèlerin en bambou et un morceau de toile de tente pour s’allonger et s'isoler du sol.

Pour respecter une des dernières volontés d'Alexandra David-Néel qui souhaitait que ses cendres soient jetées dans le Gange, sa fidèle tortue a fait pour une seule et unique fois le voyage en Inde sur les pas de la grande aventurière.La maison d'Alexandra David-Néel à Digne les Bains, aujourd'hui centre culturel "d'Entraide et Échanges Culturels Franco-Tibétains", abrite un musée riche de nombreux documents d'archives et de photos., et une salle est dédiée au lama Aphur Yongden, son fils adoptif.Plusieurs pièces de vie sont restées intactes avec la décoration spartiate dans laquelle elle avait choisi de vivre. Ce lieu qui célèbre la mémoire d'Alexandra David-Néel a reçu à deux reprises la visite du Dalaï Lama en 1982 et 1989.