Ci-dessous : pull poncho oversize en 100% cachemire 4 fils avec manches en maille côtelée

PONCHO GALLERY - 520 € / www.ponchogallery.com

Quand le vent, la neige et le froid sont de sortie, le vêtement idéal à porter est en maille, pour sa douceur, sa chaleur et son style, avec des modèles des plus classiques aux plus sophistiqués.