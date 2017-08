On adopte ce look plein de charme avec un modèle de tricot à double usage, selon la tenue qu'il accompagne, casual ou habillée.Ce gilet croisé masculin-féminin à double boutonnage, sans manches, en maille épaisse, est bordé d'un fil imitation fourrure.Il peut se porter seul, comme un top, ou sur un chemisier ou une robe, pour réchauffer n'importe quelle tenue. Sa couleur gris souris lui permettra d'occuper une place de choix parmi les classiques de votre garde-robe.Le dos est agrémenté d'une martingale fixée par deux boutons.Ce tricot est réalisé au point jersey avec la laine de la qualité Rapido de Phildar et des aiguilles n° 7. Les bordures en Phil'Fourrure de Phildar sont réalisées au crochet n° 7.Les explications gratuites de ce modèle peuvent être téléchargées. Elles sont fournies pour les tailles 34 à 52.Création Phildar (c027/1003).© Phildar.