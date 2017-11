Appliquer un soin pour protéger sa peau, se maquiller, se démaquiller, dès l'adolescence, ces gestes font partie de notre quotidien, avec quelques séances en instituts pour des soins plus spécifiques, épilations ou autres.



Assez rapidement, on le sait, une inégalité s'installe. Beaucoup de temps passé à se maquiller à tester le contouring, soigner le dessin de ses sourcils, jouer avec les fards et le mascara… ce qui monopolisent toute notre attention. Le soir, quand il s'agit de nettoyer sa peau, c'est une autre histoire.



La tendance au layering avec ces couches de soins superposées : sérum, crème de jour, illuminateur, fond de teint, fards… aggravent encore la situation. La tâche d'éliminer tous les résidus de cette mise en beauté se complique. Pourtant, pour une peau saine et nette, débarrassée de toutes ses impuretés, l'étape la plus importante de la routine beauté, c'est le nettoyage de la peau.