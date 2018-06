Elle mesure environ deux m2 et pèse entre 3 et 4 kg. L'enveloppe cutanée est une précieuse alliée pour limiter la pénétration des rayons solaires. Elle fait office de barrière de protection. Quand elle est soumise à une exposition prolongée au rayonnement intense du soleil, la peau subit les effets pervers des rayons ultraviolets (UV). Le plus redoutable de ces effets est un photo‐vieillissement accéléré et un risque plus important de pathologies cutanées comme le mélanome ou cancer de la peau.Elle n'a rien d'une armure mais. Paradoxe : plus de soleil ne veut pas toujours dire plus de risques. Étienne Soudant, expert en biologie et physiologie de la peau, le précise : "si les mélanomes voient leurs fréquences augmenter avec l’exposition solaire, ils sont néanmoins plus rares au niveau des zones exposées quotidiennement, suggérant ainsi un rôle protecteur d’une partie des UV."Ce n'est pas la fréquence de l'exposition mais une position statique prolongée sous un rayonnement intense du soleil qui augmente les risques. Faire la crêpe, attention danger.Plus raisonnablement, pour une peau douce, veloutée, délicatement ambrée toute l'année, les solutions existent.> SUITE : Comment la peau se défend-elle contre les rayons du soleil ?