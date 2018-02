Ce tricot à réaliser revisite tous les codes d'un intemporel du vestiaire féminin : le pull marin. S'il en fallait un, ce serait celui-là, comme illustration d'une tendance non pas prise à la lettre mais saisie dans sa quintessence, .Cet exercice de réinterprétation d'un classique, les créateurs aiment à s'y confronter, comme en témoignent les créations présentées en images sur cette page.La création tricot que nous vous proposons de réaliser leur emboîtent le pas par sa recherche stylistique. La permanence de la marinière à rayures classiques est bousculée par une maille épaisse qui épouse la silhouette.L'esprit est là mais côté style, la forme de ce pull, le noir et blanc, les manches, l'encolure, la longueur, les garnitures, le démarquent du tout venant. Nous vous conseillons, pour ce modèle, de prendre vos mensurations et de vous référer aux schémas qui figurent sur la fiche des explications à télécharger pour bien ajuster ce tricot à votre taille.Cette création est réalisée avec de la laine de la qualité Rapido de Phildar et des aiguilles n° 7. La finition du bord de l'encolure se fait au crochet. Les explications de ce pull à rayures peuvent être téléchargées gratuitement. Elles sont fournies pour les tailles 34 à 52.Création Phildar.