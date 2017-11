modèles expliqués gratuits

Accessoires à réaliser pour un look de fête très glam' : bandeau et mitaines

À vos aiguilles pour réaliser ces créations gratuites !



Des accessoires parfaits pour glamouriser un look de fête : un bandeau, très facile à réaliser et des mitaines, réservées aux tricoteuses plus expérimentées. Les explications de ces créations peuvent être téléchargées gratuitement.



Bandeau et mitaines à réaliser L'esprit de fête tient dans les détails.

Les mitaines sont réalisées au point jersey et en côtes 1/1 avec de la laine de la qualité Sirène de Bergère de France, couleur Satin.



Quatre fils sont utilisés pour réaliser le bandeau : 1 fils de la qualité Sirène de Bergère de France, couleur Satin, 1 fils de la qualité Natura de Bergère de France, couleur Coquillage, 1 fils de la qualité Lurex de Bergère de France, couleur Galaxie et 1 couleur Météorite.



Nota bene : Ces accessoires peuvent également être réalisés en version "ville" avec d'autres fils en veillant, pour les mitaines, à choisir un fil de laine qui se tricote avec les mêmes n° d'aiguilles.

Les explications à télécharger de ces modèles gratuits sont en taille unique.



Créations Bergère de France.



