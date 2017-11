Création Bergère de France



Des accessoires parfaits pour glamouriser un look de fête : un bandeau, très facile à réaliser et des mitaines, réservées aux tricoteuses plus expérimentées.



L'esprit de fête tient dans les détails. Joliment branchée cette coiffure en chignon assortie d'un bandeau noué vous donnera un look de déesse de mythologie contemporaine.



Avec les mitaines assorties, tricotées en jersey avec du fil doré, la parure sera complète.



Cet ensemble bandeau + mitaines est réalisé avec les qualités Sirène, Lurex et Natura de Bergère de France.



Les explications de ces créations peuvent être téléchargées gratuitement.



Taille unique.



© Bergère de France.