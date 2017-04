• Préchauffez votre four thermostat 5 (150°C).



• Dans un saladier, incorporez l’œuf, le beurre, l’huile d’olive et la farine un à un en mélangeant à chaque étape, pour obtenir une pâte homogène. Réservez au frais pendant 30 min.



• Coupez les endives ou les jeunes pousses d’endives en 4 dans le sens de la longueur et émincez finement. Faites-les cuire dans le beurre avec un filet d’eau jusqu’à ce qu’elles soient totalement cuites. Salez, poivrez et réservez.



• Coupez les tomates séchées et le comté en petits morceaux. Ajoutez les endives, les tomates séchées et le comté à la préparation. Mélangez bien pour obtenir une pâte homogène.



• Formez des petites boules de pâte et disposez-les sur du papier sulfurisé, en les aplatissant légèrement. Enfournez pendant 40 min.



• Servez et dégustez !