1) Verser la Crème Fleurette Entière Elle & Vire, bien froide, dans un récipient. Ajouter le sucre glace, la vanille et le rhum (facultatif). Fouetter jusqu’à obtenir une préparation bien ferme et réserver au frais.



2) Battre les œufs avec le sucre et la pincée sel, ajouter la farine puis le lait progressivement, mélanger de façon à obtenir une pâte lisse et onctueuse. Incorporer le Beurre de Condésur-Vire doux Elle & Vire préalablement fondu et réserver 30 min.



3) Peler et couper les fruits en cubes puis réserver.



4) Dans une poêle chaude et beurrée, verser un peu de pâte et cuire de chaque côté. Renouveler l’opération jusqu’à épuisement de la préparation.



5) Plier chaque crêpe en deux, les rouler en forme de cornet et entourer la base de papier sulfurisé. Disposer chaque cône dans un verre puis répartir un peu de fruits et de crème vanillée dans les crêpes. Saupoudrer de noix de coco et déguster.