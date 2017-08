Des cheveux courts qui donnent à votre look du caractère et une maxi dose de modernité, c'est inscrit dans l'air du temps pour cet hiver.La décision de se faire couper court les cheveux est parfois difficile à prendre. Les coiffeurs le savent et redoublent de créativité et de dextérité pour proposerL'idée persiste que les cheveux courts, à l'inverse des cheveux longs, ne permettent pas de varier les coiffures. Les créations présentées ici prouvent que coupe courte ne veut pas dire la même coiffure immuable.et s'adaptent au fil de la repousse : cheveux lisses ou ébouriffés, coiffés vers l'avant ou avec une raie sur le côté, ondulés au fer ou crantés, naturels ou sophistiqués.La coupe bol, avec des longues mèches et une nuque courte, fait l'objet d'une large palette de variations (Biguine Paris, Coiff & co, Tchip). Le très court a ses disciples (Jean-Louis David, Franck Provost). De même que le court, presque mi-long (Intermède, Saint Algue).Tout aussi étendue esten passant par un nuancier aux tonalités subtiles, pour cheveux clairs ou foncés.Toutes les nouvelles créations de coiffures courtes de l'automne-hiver 2017-2018 pour cheveux raides, fins, ondulés ou bouclés sont dans les pages qui suivent.