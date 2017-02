News beauté : éclat du teint, make-up de top model...

En cette fin d’hiver où des journées ensoleillées se glissent dans des intervalles de temps maussade et de regain de froid, on affiche un teint pâlot, pas flatteur et qui sape le moral.vient à la rescousse avec son L’Émulsion Teintée qui donne bonne mine.Ce soin unifie la peau et dispense une belle fraîcheur au teint grâce aux pigments colorés, enrobés de cire d’abeille, d’hamamélis et d’huile d’olive qui entrent dans sa formulation.Quelques gouttes ajoutées à la crème de jour et au lait pour le corps apportent à la peau un léger hâle et de l’éclat.30 ml -29,70 €