© KATIA.



C’est un tricot chic et précieux que les modeuses, fans de pièces rares de créateurs, vous envieront.Parce que la maille permet sans trop de difficultés ce travail d’arabesques et de jours et que tricoter cette dentelle de laine est à la portée de toutes les tricoteuses, ce pull à col roulé fera bientôt partie de vos vêtements préférés.Une création tricot, même pour les motifs qui paraissent les plus complexes, est toujours fait de simples mailles tricotées à l’endroit ou à l’envers avec quelques jetés intercalés. Alors à vos aiguilles !Luxueux par la beauté des ses motifs ajourés et par la qualité du fil utilisé 100% pure laine, ce tricot vous demandera certes un peu de dextérité et de savoir-faire et la lecture des grilles des points fantaisie mais le résultat vous ravira.Le modèle est constitué de l’alternance et de la répétition de deux motifs sur une vingtaine de rangs que vous pourrez rapidement maîtriser et dont au final, nous en sommes sûres, vous aurez plaisir et fierté à revendiquer la réalisation.Ce pull ajouré à col roulé est une création Katia. Il est tricoté avec la qualité de fil Merino 100 % et des aiguilles n° 4 et 4,5.Les explications gratuites sont fournies pour les tailles 38 à 52.Création Katia.