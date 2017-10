1. Dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive, saisir les steaks hachés pendant 2 min de chaque côté. En fin de cuisson, déposer une tranche de mozzarella sur chaque steak et assaisonner.



2. Toaster les pains à burger.



3. Tartiner la base du burger de pesto. Ajouter ensuite le steak avec la mozzarella, le jambon de Parme puis la roquette et les tomates. Assaisonner et servir aussitôt.