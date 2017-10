1. Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).



2. Effeuiller et ciseler finement la sauge. Concasser grossièrement les noisettes.



3. Cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d’eau bouillante salée.



4. Dans un saladier, mélanger les macaronis avec des dés de Gorgonzola & mascarpone. Ajouter la sauge ciselée et la moitié des noisettes concassées, puis rectifier l’assaisonnement.



5. Verser la préparation dans un plat à gratin et enfourner pendant 6 min (le fromage doit gratiner légèrement). Répartir le reste de noisettes sur le gratin et servir chaud.