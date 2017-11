Pour la pâte



Réunissez dans un saladier 100 g d’huile d’olive Puget La Verte Puissante avec le sucre et la farine. Mélangez à la spatule jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Étalez-la uniformément dans un plat à tarte avec les doigts et enfournez 15 minutes.



Pour la crème



Faites bouillir le lait dans une casserole. Fouettez dans un saladier les jaunes d’œufs avec le sucre puis ajoutez la farine. Versez la moitié du lait bouillant dans le saladier et mélangez énergiquement.



Versez ensuite le contenu du saladier dans la casserole remise sur le feu et fouettez jusqu’à épaississement. En fin de cuisson, ajoutez le jus de citron. Fouettez puis débarrassez la crème directement sur le fond de tarte cuit. Parsemez de pistaches vertes concassées, de brisures de spéculos et zestes de citron fraîchement râpés. Accompagnez la tarte d’un fromage blanc battu légèrement sucré.



Bon appétit.