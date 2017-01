Recette des 'scottish-eggs', les fameux oeufs écossais

1) Faire cuire les œufs 10 min dans une casserole d’eau bouillante, les écaler et les éponger.



2) Assaisonner la chair à saucisse avec le sel et le poivre, puis l’aplatir à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 5 mm.



3) Rouler les œufs dans la farine et les recouvrir entièrement de chair à saucisse. Les mettre dans les jaunes d’œufs puis les passer dans la chapelure.



4) Chauffer l’huile à 160° et y plonger les œufs pendant 2 min environ afin de les faire frire. Les déposer sur du papier absorbant.



Les consommer avec une petite salade.