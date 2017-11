1. Commencez par tamiser la farine dans un bol et faire un trou au milieu, ajouter le beurre fondu. Mélangez bien avec la main.



2. Chauffer l’eau avec une pincée de sel. Ajouter progressivement à la farine, pétrir jusqu’à ce que la pâte se déroule des mains. Façonner une boule avec la pâte dans un bol préalablement saupoudré de farine. Saupoudrer la pâte avec un peu de farine

et la couvrir avec un linge et laissez-la reposer pendant 30 minutes.



3. Pendant ce temps, préparer la crème aux d'œufs en mélangeant les ingrédients.



4. Étendre un linge sur une surface lisse et propre. Badigeonner la pâte avec un peu de beurre fondu ou d’huile d´olive ; enlever par petits morceaux et les étendre avec un rouleau, sur le linge (on doit être prudent pour ne pas casser la pâte, qui doit être aussi mince qu’une feuille de papier).



5. Couper la pâte en rectangles de 14 cm x 10 cm, retirer les bords épais. Faire fondre du beurre au bain-marie. Étaler du beurre fondu au pinceau sur les rectangles de pâte et les superposer par quatre. Mettre 2 cuillères (à soupe) de la crème aux œufs sur chaque séries de rectangles de pâte (avec les quatre feuilles) et enrouler la pâte. Replier les extrémités vers le haut.



6. Disposer les pastels sur un plateau et faire cuire au four pendant environ 15 minutes (200°C), jusqu’à ce que qu’ils soient dorés.



Laissez légèrement refroidir et saupoudrer de sucre glace.