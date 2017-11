1) Lavez et épluchez tous les légumes. Ôtez le cœur du chou vert à l’aide d’un couteau et effeuillez-le. Enlevez les côtes de chaque feuille. Plongez-les 4 minutes dans une casserole d’eau bouillante salée et refroidissez-les dans un saladier contenant de l’eau glacée. Égouttez et réservez-les sur le plan de travail.



2) A l’aide d’une mandoline, taillez les courgettes et les carottes en très fines lanières séparément. Ciselez l’oignon et hachez la gousse d’ail. Émincez finement les champignons de paris.



3) Dans une poêle chaude avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive Puget La Verte Puissante, saisissez pendant 3 minutes et sans coloration les carottes puis les courgettes avec l’oignon. Faîtes cuire les champignons dans la même poêle avec 1 cuillère à soupe Huile d’olive Puget La Verte Puissante. Assaisonnez tous les légumes.



4) Tapissez l’intérieur d’un moule à cake de feuilles de chou vert. Déposez au fond, et dans la longueur, les lanières carottes. Ajoutez au-dessus les champignons bien à plat et recouvrez d’une couche de péquillos. Terminez le montage avec les lamelles de courgettes. Pressez et rabattez les feuilles de chou. Veillez à ce que les couches soient bien plates et uniformes. Placez au réfrigérateur 1 heure avant de servir.



Démoulez sur une planche et taillez des tranches de 2 cm dans la terrine. Accompagnez de vinaigrette légère Puget Ail Piment d’Espelette agrémentée de l’oignon rouge ciselé et de persil plat émincé finement.



Bon appétit !