Spaghetti noirs aux champignons, tomates séchées et crème au parmesan

1) Mixer les tomates séchées pour en faire de la poudre. Étaler la préparation dans un plat et laisser sécher au four à 180 °C (th. 6) pendant 10 min. Sortir du four et réserver.



2) Cuire les pâtes 10 min dans un volume d’eau salée puis les égoutter.



3) Faire chauffer 40 g de Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire Elle & Vire dans une poêle, une fois le beurre noisette, ajouter les gousses d’ail et les champignons. Faire dorer puis ajouter les pâtes et cuire à feu vif 5 min tout en remuant.



4) Dans une casserole faire chauffer la Crème Entière UHT Elle & Vire, le bouillon, 30 g de Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire Elle & Vire et le parmesan. Saler et poivrer, cuire à feu doux pendant 10 min.



5) Passer la préparation au chinois, la verser chaude dans une casserole et émulsionner au fouet.



6) Répartir les pâtes et les champignons dans les assiettes, y verser l’émulsion de crème au parmesan et disposer les feuilles de cresson. Saupoudrer de tomates séchées en poudre puis décorer de quelques pétales de parmesan.