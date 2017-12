• Versez la crème liquide, bien froide et commencez à battre. Lorsque la crème commence à mousser, ajoutez le sucre glace,

les graines de vanille et l’eau de rose. Battez de nouveau jusqu’à ce que la crème s’épaississe et forme un bec d’oiseau au

bout du fouet. Placez au frais.

1) Versez la farine tamisée et la poudre d’amandes dans un récipient. Ajoutez le beurre ramolli coupé en morceaux et le sel. Sablez du bout des doigts. Faites un creux au centre du mélange et ajoutez le sucre cassonade et les oeufs. Mélangez l’ensemble des ingrédients jusqu’à la formation d’une boule compacte. Écrasez-la avec la paume de votre main, reformez une boule, enveloppez-la dans du papier film et réservez au moins 1 heure au réfrigérateur.2) Sortez la pâte 30 minutes avant de la travailler de nouveau.3) Épluchez les pommes Pink Lady® et retirez les trognons. Découpez-les en tranches épaisses. Faites chauffer le beurre doux et le sucre vanillé dans une poêle. Faites revenir les quartiers de pommes jusqu’à ce qu’ils caramélisent légèrement. Laissez reposer.4) Préchauffez votre four à 180°C. Abaissez la pâte sur un plan de travail fariné et déposez-la sur une feuille de papier sulfurisé. Ajoutez les quartiers de pommes caramélisées au centre en laissant 3 cm au bord. Repliez les bords libres vers la garniture.5) Badigeonnez-les avec le jaune d’oeuf puis parsemez le tout d’amandes effilées. Enfournez pour 40 minutes de cuisson.6) Réalisez la crème chantilly :7) Découpez la grenade en 4 et récupérez les graines. Lorsque la tarte est cuite, sortez-la du four et laissez-la refroidir à température ambiante.8) Au moment de servir, ajoutez une belle quenelle de crème chantilly et parsemez le tout de grenade.