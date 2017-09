La coupe de cheveux mi-longue est un grand classique. Pourtant chaque saison,. Les nouvelles coiffures et les carrés pour cheveux mi-longs de la saison automne-hiver 2017-2018 ne manquent pas à l'appel pour enrichir un répertoire déjà très riche.: elle convient à toutes les textures de cheveux et, par de subtiles variations de longueur, à tous les visages : menton pointu, mâchoires carrées, visage ovale, fin, long ou joufflu.Parmi les nouveautés de la saison, vous noterez une qualité particulièrement appréciable des coupes mi-longues présentées : la possibilité de varier les coiffages et par conséquent deC'est le cas avec les carrés droits (Fabio Salsa, Tchip, Biguine Paris) mais également avec les carrés légèrement dégradés (Eugène Perma, Intermède) et les dégradés plus accentués (Saint Algue, Vog).(Biguine Paris, Eugène Perma) et les créations mi-longues ondulées et aux boucles rondes (Eric Leturgie, Vog).Toutes les nouvelles créations de coiffures et carrés mi-longs de l'automne-hiver 2017-2018 pour cheveux raides, fins, ondulés ou bouclés sont dans les pages qui suivent.