Visiter Marseille en famille, confortablement installée dans un Aparthotel Adagio

L'Adagio Vieux-Port à Marseille est situé au cœur de la ville, à 10 minutes à pied de la Cannebière et des lieux culturels incontournables (MUCEM, Musée Regards de Provence...). Vous rejoindrez également rapidement depuis cet Aparthotel les rues et les galeries commerçantes de la ville ainsi que le quartier pittoresque du Panier qui descend vers le vieux port de Marseille.



Du vieux port partent les croisières vers les îles de l'Archipel du Frioul et vers les Calanques. Sur le quai face à la Mairie, vous pourrez prendre les transports publics qui mènent aux plages proches de la ville.



De retour de vos pérégrinations touristiques dans les rues de Marseille et de vos bains de mer en famille, après avoir fait quelques courses pour le repas du soir, vous trouverez à l'Adagio Aparthotel tout l'équipement nécessaire pour préparer le dîner et profiter confortablement d'un repos bien mérité. Si nécessaire, la réception de l'établissement est ouverte 24h/24.