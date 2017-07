Les rayons du soleil jouent un rôle majeur dans la production de mélatonine, une hormone qui contribue à la synchronisation des rythmes de l'organisme et dont le pouvoir antioxydant contribue à freiner – mais oui - les marques du vieillissement.

Par leur action sur la synthèse de la vitamine D, les rayons du soleil contribuent aussi à la consolidation de la structure osseuse en agissant sur la fixation du calcium.

Selon le Dr Richard Weller, maître de conférences en dermatologie à l'Université d'Edimbourg au Royaume-Uni, l’exposition au soleil contribue à la baisse de la tension artérielle, réduisant ainsi le risque de malaise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

Le soleil agit sur le moral. Il permet dans certains cas de jouer un rôle dans la lutte contre la dépression saisonnière, un trouble affectif qui intervient essentiellement en automne et en hiver suite au déficit d’exposition aux rayons lumineux.



"La balance bénéfices/risques semble encore aujourd'hui

en faveur des effets protecteurs de l’exposition au soleil."

A contrario, accusés de bien des maux, les rayons solaires à forte dose peuvent provoquer bien des dégâts sur la peau : coups de soleil

accélération du photo-vieillissement

hyperpigmentation

développement de pathologies cutanées

risques de cancer de la peau

Toutefois, selon Étienne Soudant, Chronobiologiste et Directeur Scientifique de la société Peaux-Cibles, "la balance bénéfices/risques semble encore aujourd'hui en faveur des effets protecteurs de l’exposition au soleil, à condition que celle-ci soit régulière et de durée limitée." Il précise également que "si les mélanomes - ou cancers de la peau - voient leurs fréquences augmenter avec l’exposition solaire, ils sont néanmoins plus rares au niveau des zones exposées quotidiennement, suggérant ainsi un rôle protecteur d’une partie des UVs."



Le soleil, c’est bon pour le moral. Une mine dorée, un corps bronzé, et l’on se sent tout de suite plus séduisante. Avec cette assurance tranquille, cet air détendu et l’énergie décuplée qui nous caractérisent au retour des vacances, on se sent prête à toutes les conquêtes.Ce lumineux éclat doré que le soleil procure à la peau n’est qu’un des effets annexes de l’astre solaire sur le corps. Car il n’est pas inutile de rappeler queCe précieux allié dispense de