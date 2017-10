1. Épluchez le morceau de potimarron, détaillez la chair en gros morceau et faites-les cuire à la cocotte-minute dans 2,5 litres d’eau pendant 30 minutes à feu doux. Une fois bien cuite, égouttez puis écrasez la chair avec une fourchette pour en faire de la purée de potimarron. Réservez.



2. Préchauffez votre four à 180°C. Rincez les endives, ôtez les talons et coupez-les en 2 dans le sens de la longueur, puis émincez-les finement. Faites-les revenir dans une sauteuse à feu moyen dans un petit peu de beurre jusqu’à ce qu’elles deviennent fondantes.



3. Dans un saladier, fouettez les œufs avec l’huile d’olive. Versez l’eau et la purée de potimarron. Mélangez puis ajoutez la farine, la levure, le romarin émietté, les noix et les Perles. Salez et poivrez.



4. Versez la préparation dans un moule à cake et faites cuire au four à 180°C pendant 40 minutes. Sortez le cake du moule et laissez-le refroidir. Coupez en tranche. Il ne vous reste plus qu’à le déguster !