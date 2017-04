L’endive est un légume qui fait du bien.



"L’endive possède de nombreuses qualités nutritionnelles. Sa teneur en minéraux et en eau en fait une parfaite alliée détox pour "laver" l’organisme en cas d’excès alimentaire. C’est un légume idéal à consommer à tout moment de l’année" précise Nadège Dubost, diététicienne et nutritionniste.



Riche en nutriments, en fibres et en minéraux, notamment le calcium, le potassium, le magnésium et le phosphore, elle est également une bonne source de vitamines A et C.



Avec ses 15 calories pour 100g et sa forte teneur en fibres, l’endive est une excellente alliée minceur et ventre plat.



L’endive aide le foie à éliminer davantage de toxines. Sa légère amertume lui donne pour vertu de stimuler les fonctions hépatiques et de faciliter la digestion.