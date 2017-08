Ingrédients

• 4 Endives Rouges spéciales Salade Perle du Nord

• 1 échalote

• 1 bouquet de persil

• 3 cs de moutarde aux aromates

• 3 cs d’huile de votre choix

• 1 cs de vinaigre d’alcool

• Sel

• Poivre



Préparation

• Dans un saladier, mélangez l’échalote et le persil ciselés, la moutarde aux aromates, l’huile et le vinaigre. Battez le tout jusqu’à l’obtention d’une sauce épaisse.

• Coupez les Endives Rouges spéciales Salade en 4 dans le sens de la longueur et émincez finement. Ajoutez les endives à la vinaigrette, mélangez et dégustez !