Pour les cupcakes



• Préchauffez votre four thermostat 7 (210°C). Dans un saladier, battez les œufs et ajoutez la farine. Faites fondre le beurre et ajoutez-le à la préparation, avec le sucre, la levure et le lait.



• Coupez les Endives spéciales à Braiser en 4 dans le sens de la longueur et émincez finement. Faites de même avec les poires.



• Faites cuire les endives et les poires à feu doux dans le beurre pendant 10 min. Retirez l’excédent de beurre des endives et des poires, puis ajoutez-les à la préparation. Disposez le tout dans de petits moules à cupcake. Enfournez pendant 25 min.



• Dégustez les cupcakes tièdes accompagnés, si vous le souhaitez, d’une boule de glace à la vanille ou de crème au mascarpone !



Pour la crème mascarpone



• Réservez la crème liquide et le mascarpone au réfrigérateur au moins 2h.



• Dans un saladier, fouettez à l’aide d’un batteur électrique la crème et le mascarpone. Dès que la préparation devient onctueuse, ajoutez le sucre et fouettez à nouveau pour que la crème obtenue soit bien ferme. Réservez le tout au frais.



• Avant de servir vos cupcakes, déposez la crème au mascarpone dans une poche à douille cannelée et dressez de petites quantités de crème sur chaque cupcake.