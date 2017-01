Elle porte une veste courte à col châle, tricotée en maille épaise, réalisée en points fantaisie qui donnent du relief au tricot pour une élégante décontraction.Ce modèle féminin est extrait de l'ouvragede Luce Smits illustré par des photographies de Jean-Charles Vaillant publié aux Éditions de la Martinière ( en savoir + ).•••Cette veste marine se porte soit en casual wear pour une balade en bord de mer ou en version plus habillée fermé par un bijou pour une touche plus chic.Elle allie la simplicité de la forme à une maille fantaisie originale au point "colonnes et escaliers" inspiré de la topographie du village de Getaria au Pays basque espagnol, où naquit le couturier Cristóbal Balenciaga, ainsi que l'explique Luce Smits dans son livre.La veste est réalisée avec le fil 152 Langyarns Merino+, coloris 0088 et des aiguilles n° 4,5. Les explications sont fournies en taille unique. Elles peuvent être téléchargées gratuitement.