Tricots et pulls marins, de la mer du Nord à l’océan Atlantique de Luce Smits, offre plus d'une trentaine de créations tricot expliquées déclinant le style marin dans des vêtements et accessoires faciles à porter, intemporels et confortables.Cet ouvrage raconte aussi l'histoire de ces explorateurs qui, au péril de leur vie, traversèrent les océans à la découverte de nouveaux mondes.Il parle de ces expéditions en mer qui se poursuivent depuis des siècles pour les aventuriers, les marins et les pêcheurs.Sur des voiliers d'abord puis sur des bateaux-usines, certains d'entre eux quittent leur famille pendant plusieurs mois pour des campagnes de pêche dans les eaux glaciales de l'Atlantique nord.L'habillement dans les conditions extrêmes a toute son importance. C'est ainsi que le pull marin, chaud et résistant, est devenu le vêtement indispensable des marins de haut mer puis un classique indémodable figurant aujourd'hui dans tous les dressings.Tricotés avec des fils mérinos et Woolmark®, de la pure laine de qualité supérieure, tous les modèles expliqués présentés dans cet ouvrage sont réalisés en points fantaisie (point de blé, point damier, point godron...) qui donnent du relief à la maille et contribuent à faire de ces tricots faits main des alliés précieux pour protéger du froid et des pièces stylées et confortables à porter.Les points fantaisie qui caractérisent la plupart de ces créations tricot ont des sources d'inspiration différentes que Luce Smits se plaît à détailler et à relier à différentes régions du monde.Les Cornouailles ont inspiré pour un plaid, le point petites vagues et pour une blouse, le point petits phares. Il y a aussi le point zig-zag et arête de hareng des côtes du nord de l'Angleterre, le point arbre de vie des côtes écossaises et différents styles de torsades.Ces tricots marins : vestes, pulls, marinières, bonnets et écharpes se portent au féminin, au masculin et à tous les âges.La richesse des motifs et des pièces à tricoter font de Tricots et pulls marins un livre de référence pour les tricoteuses soucieuses de réaliser des vêtements et accessoires de qualité qui ont à la fois du style et une histoire.