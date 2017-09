Nous visons sur une petite planète dont on peut faire le tour en 24h.Aujourd'hui, on peut se déplacer et communiquer instantanément avec ses connaissances dans le monde entier.Un battement d'aile de papillon à l'autre bout de la planète peut avoir des répercutions ici et maintenant sur notre environnement.Autant de bonnes raisons pour développer notre fibre d'écolo-citoyenne. Alors, prête à agir pour le bien de la planète ?Avoir une attitude écolo et des réflexes respectueux de l'environnement demande des efforts. Acquérir de nouvelles habitudes qui limitent l'impact sur la planète est accessible à toutes et à tous. Vous en trouverez une foule d'exemples dans les pages qui suivent.Pour prendre conscience de la gravité de la situation, on peut noter que selon l'Agence Internationale de l’Énergie,, soit au total l'équivalent par personne de 2 vols A/R Paris/Biarritz (40 fois moins pour ces mêmes déplacements effectués en train).