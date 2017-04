Entrée spéciale Pâques : poussins crèmes aux oeufs, légumes et parmesan.

1) Préchauffer le four à 100 °C (th. 3). Fouetter l’œuf avec les jaunes d’œufs, saler et poivrer. Ajouter le parmesan puis verser la Crème Épaisse Légère Elle & Vire ainsi que le lait, bien mélanger. Verser la préparation dans des ramequins et enfourner 35 min.



2) Couper des lamelles de carottes ainsi que quelques rondelles pour former les pattes des poussins. Trancher la tomate cerise en deux, ôter les pépins et faire de petites lamelles pour représenter le bec des oisillons. Découper de petits morceaux d’olives noires pour les yeux.



3) Une fois les crèmes au parmesan cuites, les décorer avec les éléments préalablement préparés.



4) Facultatif : servir les crèmes accompagnées de gressins.