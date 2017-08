Golden Tulip, un hôtel pour découvrir différemment le nouveau Marseille

Photo : La fresque de Remy Uno dans le hall d'accueil du Golden Tulip © ABCfeminin.com.

Ouvert en 2016, l'hôtel développe un nouveau positionnement de "séjour expérientiel" qui revendique un regard amusé sur le voyage, le travail et la vie, trois composantes qui pourraient caractériser un séjour hôtelier.L'accueil, l'hospitalité et tous les espaces du GOLDEN TULIP ont été revisités dans un esprit "millennials" (enfants du millénaire). Pour la partie loisirs, les clients disposent d'une piscine et, sur la vaste terrasse panoramique du 2ème étage, d'un terrain de pétanque et d'un bar indoor et outdoor.Ce positionnement fort et cette nouvelle identité ont servi également de base d'inspiration pour l'aménagement des chambres et mini-suites. La priorité est mise sur le confort, avec une décoration épurée et colorée, comme en témoigne la fresque qui court sur les murs du hall d'accueil, signée Remy Uno, un artiste originaire de Marseille.