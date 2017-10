Inspiration : l'Hôtel Baume à Paris et sa décoration à thèmes

"Il faut savoir créer une ambiance qui a de l’épaisseur

tout en laissant du champ à l’imagination... »

Thibaut FRON



La décoration entièrement repensée de l'Hôtel Baume, installé dans le 6ème arrondissement de Paris, évoque plus une luxueuse maison d'hôtes qu'un établissement hôtelier haut de gamme standardisé.Avec son, son design inspiré et très inspirant, ses tendres et piquantes harmonies de couleurs, le nouvel aménagement de cet hôtel 4 étoiles a été imaginé par Thibaut Fron et Thierry Martin de l'agence d’architecture intérieure et de décoration Exclusive Interiors by T&T.Situé à proximité du quartier latin, l'hôtel est voisin du Théâtre de L'Odéon et du Jardin du Luxembourg, dans un quartier historique, haut lieu de la vie intellectuelle parisienne, du shopping chic et du 7ème art.Pour conférer une atmosphère particulière, à la fois intime, luxueuse et conviviale aux 27 chambres et 8 suites, à la réception, au salon et à l'espace restauration, au patio et aux couloirs de l'hôtel, les décorateurs ont travaillé surle Cinéma, l’Architecture, la Mode, la Joaillerie, l'esprit Club, le Parfum.Voici, en images, une visite de ce lieu de villégiature parisien, dont le décor lumineux, moderne et intemporel recèle de belles idées pour aménager et sublimer votre intérieur.