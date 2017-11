Et aussi...

Le mois de décembre n'est pas un mois comme les autres.C'est ce mois agité, perturbé, froid, maussade et plein de stress, qui clôt l'année et s'achève sur deux dates clés pour les agapes familiales, le repas de Noël et le réveillon du Nouvel An.Les fêtes de fin d'années, comme leur nom l'indique, ça se fête. Décembre est donc un mois où l'on court les magasins à la chasse aux idées et aux cadeaux avant de remettre le couvert avec les courses pour la préparation des repas, forcément festifs, de ces deux soirées-là.Si l'on y échappe en réveillonnant à l'extérieur, il reste les déjeuners familiaux des lendemains de fête, comme une piqûre de rappel qui dit qu'on ne s'en sortira pas comme ça. Et la question de savoir quels cadeaux offrir reste posée.Quand on se retrouve bredouille, après plusieurs folles après-midi à sillonner la ville, à la recherche de la bonne idée ou de la surprise qui ravira celui ou celle qui la recevra, on n'a qu'une envie, c'est se coucher et dormir jusqu'à l'année prochaine. Oublier ces réveillons prise de tête.>>> 1 - Noël toute l'année >>> 2 - le plus beau des présents >>> 3 - shopping par mots-clés >>> 4 - les anti-stress >>> VOIR nos 60 idées cadeaux 2017