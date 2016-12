Elles portent l'AOC (appellation d'origine contrôlée) "Noix du Périgord" et s’appellent Franquette, Marbot, Corne ou Granjean.Les noyers s'épanouissent sur les rives de la Dordogne et les débuts de leur culture remontent au XXième siècle.Pour les savourer, on les trouve en primeur, sèches, en cerneaux, sous forme d’huile, de vin, de liqueur ou de gâteaux.Recette des chefs Alexandre et Gilles Marre du restaurant L'Ô à la Bouche à Cahor :>>> Gâteau aux noix et fruits frais