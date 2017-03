Photo : Jean-Louis David - Collection coiffures printemps-été 2017.



L'erreur serait de croire que les cheveux longs n'ont pas besoin de passer par la case "coiffeur" pour afficher toute leur splendeur.Les coiffures pour cheveux longs à découvrir dans ces pages montrent que la coupe, la texture soignée, la brillance, le coiffage et toutes les variations de couleurs font toute la différence entre une coiffure soignée et une coiffure négligée.La longueur des cheveux longs a aussi son importance. L'effet n'est pas le même si les pointes des cheveux se posent sur les épaules ou si elles descendent jusqu'à la taille.Dans le premier cas, les coiffeurs se servent de dégradés sophistiqués () pour donner du mouvement aux cheveux quelle que soit leur texture et pour qu'ils se déversent en cascades si vous avez les cheveux ondulés.Même les cheveux fins peuvent avoir droit au même traitement () sans que la texture ne pâtisse du dégradé. Au contraire, les cheveux sont revigorés. Ils ont plus ressort et le coiffage est facilité.Le carré long avec frange épaisse sublime les cheveux raides () comme les cheveux ondulés ().La longueur intermédiaire, sous les clavicules, a inspiré plusieurs créateurs de coiffures () et si les cheveux très longs, parfois difficiles à entretenir, ne vous font pas peur, différentes coupes vous sont également proposées ().Enfin la palette des couleurs, en option, scintille de milles tonalités, des plus claires aux plus foncées., que vous ayez les cheveux raides, fins, ondulés ou bouclés, est à découvrir...