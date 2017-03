>>> en cliquant ici.



Photo : Franck Provost - Collection coiffures printemps-été 2017.



Avec des longueurs de cheveux qui s'échelonnent du lobe de l'oreille à la pointe des épaules, les coupes mi-longues n'ont jamais été aussi diversement et artistiquement réinterprétées que cet été.Il apparaît de plus en plus évident que parler de coupe mi-longue n'inspire pas de la même façon les coiffeurs stars, créateurs de nouvelles coupes tendances.Les propositions de coupes diffèrent infiniment selon que vous vous présentiez avec des cheveux courts qui ont repoussé ou des cheveux longs dont vous êtes lassée et que vous souhaitez raccourcir au carré.Dans le premier cas, de savants dégradés des cheveux viennent flouter voire gommer l'effet escalier hérité de la coupe courte () ou bien les longueurs peuvent être ostensiblement conservées avec des pattes mi-longues devant les oreilles et une nuque à peine retaillée ().Le carré classique, avec des cheveux à peine dégradés au niveau des pointes, en carré court à la Louise Brooks () ou aux épaule () a toujours ses émules mais c'est alors le travail de la frange qui fait la différence : droite () ou arrondie (), longue et en diagonale () ou dégradée et fondue avec les mèches des côtés (). Autre version très courue, l'absence de frange avec une raie centrale () ou de côté ().Des dégradés plus prononcés viennent structurer les cheveux ondulés () et de nouvelles variations rendre à la coupe boule tout son aura ().Côté couleur, le nuancier est sans limite, du platine doré-argenté au noir ébène.pour cheveux raides, fins, ondulés ou bouclés est à découvrir...