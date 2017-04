• Préchauffez le four thermostat 7 (210°C).



• Déroulez la pâte brisée pour y découper 4 cercles. Disposez ces cercles de pâte dans des moules à tartelette préalablement beurrés et faites précuire le tout pendant 5 min. Pour éviter que la pâte ne gonfle, recouvrez-la de papier sulfurisé et de légumes secs (haricots, lentilles...).



• Coupez les Endives spéciales à Braiser en 4 dans le sens de la longueur et émincez finement, puis faites-les cuire dans le beurre avec un filet d’eau pendant 20 min, à feu doux. Surveillez régulièrement pour éviter qu’elles n’attachent à la poêle. Salez et poivrez. Retirez l’excédent de beurre des endives et disposez-les dans les moules à tartelette.



• Battez les œufs et ajoutez-y la crème fraîche, le fromage frais et le jus de citron. Versez la préparation sur les endives. Enfournez pendant 35 min et dégustez !