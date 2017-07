1. Laver les pommes de terre.



2. Envelopper les dans une feuille de papier aluminium ou du papier sulfurisé avec les algues.



3. Laisser cuire 1 h au four à 180° C.



4. Vider la pulpe de pomme de terre.



5. Mixer et laisser infuser le safran avec les ingrédients (pommes de terre, bouillon de volaille, lait, crème, sel, poivre).



6. Verser le mélange dans une bombe siphon.



7. Dressage, incorporer le milk-shake dans la pomme de terre.