Photo : champs de pommes de terre primeur au bord de la mer celtique en Bretagne © ABCfeminin.com.

Les pommes de terre primeur mettent leur fraîcheur au service de vos salades printanières et estivales toutes en tendresse avec leur goût légèrement suave (le sucre qu’elles contiennent ne s’est pas encore transformé en amidon).Fini le temps ou les pommes de terre nouvelles ne se dégustaient que pendant quelques semaines au printemps. Le mode de production a évolué et on peut désormais les trouver sur les étals des maraîchers du mois de janvier jusqu’en août.Les pommes de terre de conservation prennent ensuite la relève vers le mois octobre au mois de juin de l’année suivante.Plus fragiles que les pommes de terre de conservation, les primeur bénéficient d’un traitement de faveur de la part des cultivateurs et de toute la chaîne de conditionnement. De la récolte à la mise en vente, elles sont choyées pour ménager leur chair tendre et les mettre à disposition des consommateurs dans des conditions de fraîcheur optimales.Après l’achat, il est conseillé de conserver les pommes de terre primeur dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.