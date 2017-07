1. Laver et brosser les pommes de terre, les faire cuire avec un peu de gros sel. Départ à froid jusqu’à l’obtention d’une cuisson encore un peu ferme.



2. Pendant la cuisson des pommes de terre, préparer le tartare de poissons : couper en petits dés le merlu et le saumon, hacher le persil plat puis mélanger.



3. Incorporer délicatement au mélange la sauce soja salée, la crème épaisse et le jus de citron vert. Ajouter une pincée de sel, de poivre et une goutte de tabasco.



4. Égoutter les pommes de terre, les passer sous l’eau froide puis les couper en deux.



5. Creuser l’intérieur de chaque moitié de pommes de terre à l’aide d’une petite cuillère pour y former un puit.



6. Incorporer le tartare au sein de chaque moitié de pommes de terre.



7. Accompagner cette recette d’une petite salade verte et d’une vinaigrette à base d’agrumes.