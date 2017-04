• Ôter la base et le cœur des endives puis les détailler en petits morceaux.



• Faire chauffer l’huile dans une sauteuse et y faire revenir les endives pendant 10 min en remuant.



• Ajouter le quinoa rouge, bien mélanger puis couvrir d’eau à hauteur. Laisser cuire environ 10 min.



• Couper les olives en rondelles et les plonger dans de l’eau bouillante pendant 1 min puis les égoutter et les incorporer dans la sauteuse, avec les raisins secs. Saler légèrement, poivrer, laisser cuire encore quelques minutes, mélanger et servir.