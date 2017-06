Crédits : © UE CNIPT Amélie Roche

Recette élaborée par le CNIPT; Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne

• Laver et coupez les pommes de terre en tranches. Lavez et séchez-les.• Dans une poêle, faites fondre le beurre et déposez les tranches de pommes de terre. Mélangez et assaisonnez selon votre goût.• Faites cuire à feu fort pendant 4 à 5 min en remuant la poêle de temps en temps. Poursuivez la cuisson à feu doux, à couvert pendant 10 à 12 min jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien tendres et bien dorées. Réservez au chaud.• Épluchez, dénoyautez et coupez l’avocat en lamelles (arrosez-le de citron pour éviter qu’il noircisse).• Taillez le saumon en dés et faites-le mariner dans le mélange de sauces et le jus de citron vert pendant 20 min en mélangeant de temps en temps.• Épluchez et coupez l’oignon rouge en fines rondelles. Pelez et taillez le gingembre frais en bâtonnets.• Dans deux bols, déposez les jeunes pousses, les pommes de terre rissolées, les fèves, le saumon mariné, les rondelles d’oignon rouge, le gingembre et les lamelles d’avocat. Parsemez de basilic et de graines de sésame légèrement grillées juste avant de déguster.