• Plongez les pommes de terre primeur dans une casserole d’eau froide salée et laissez cuire 15 à 20 selon la taille après ébullition. Laissez refroidir puis épluchez, si vous le souhaitez, et coupez les pommes de terre en dés. • Préparez le chou kale : lavez et séchez les feuilles. Ôtez la nervure centrale et ciselez les feuilles. Arrosez d’huile d’olive et salez-les légèrement. Mélangez.



• Faites cuire les lentilles corail dans l’eau bouillante salée selon le temps indiqué sur le paquet.



• Épluchez, lavez et râpez les carottes.

• Dans deux bols, déposez les pommes de terre, le chou kale, les lentilles corail et les carottes râpées.

Parsemez de noix de pécan, de copeaux de parmesan, de gomasio et de coriandre ciselée puis dégustez vos bowls !



Crédits : © UE /CNIPT/ Amélie Roche

Recette élaborée par le CNIPT. Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.